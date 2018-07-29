Турция предупредила США о последствиях отказа предоставить истребители F-35
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что правительство страны будет обращаться в международный арбитражный суд в случае, если США не предоставит истребители F-35.
Об этом сообщает Haberturk.
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Я думаю это психологический ход. США должны помочь своему союзнику по НАТО,
– заявил Эрдоган.
В своем заявлении Эрдоган подчеркнул, что Турция будет искать альтернативу самолетам F-35 в случае отказа США.
Напомним, 21 июня США передали военно-воздушным силам Турции первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А. Церемония передачи самолета состоялась 21 июня на предприятии американской компании Lockheed Martin в городе Форт-Уэрт, штат Техас.
Источник: 24 Канал
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