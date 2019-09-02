09:45
3 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Приманка для Путина. Во всем виновата Польша
      Вєсті Кремля
      22:17, 2 сентября
      Вести.UA: Украину ждет еще одно новое правописание? Матиос после увольнения стал философом
      Вєсті.UA
      19:41, 2 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Эрдоган сфотографировался на фоне "захватнической" карты Турции: чьи территории присвоили – фото

      480 Читати новину українською
      Реджеп Тайип Эрдоган
      Реджеп Тайип Эрдоган / фото с сайта турецкого президента

      Эрдогану сделали снимок на фоне карты, на которой как турецкие территории изображены почти половина Эгейского моря, а также – морские районы вокруг греческих островов Лемноса, Лесбоса, Хиоса и восточнее Крита.

      Фото было сделано во время выступления турецкого лидера на церемонии присяги в Национальном университете обороны. Его впоследствии разместили на официальном сайте президента Турции.

      Смотрите также: The Guardian назвал оккупированный Крым российским - фотодоказательство

      Во время своей речи в университете Эрдоган заявил, что Турция ведет борьбу на восточном Средиземноморье и острове Кипр в то время, как страну пытаются "осадить политически, экономически и военно".

      Карта за спиной Эрдогана, на которой в состав Турции включены греческие территории, называется "Голубая родина: 462 тысячи километров квадратных".

      карта Греція Туреччина суперечка Ердоган
      Эрдогана сфотографировали на фоне спорной карты / фото с сайта турецкого президента

      Почему Турция обозначила "своими" греческие территории?

      Дело в том, что Турция считает своими по праву некоторые воздушные и водные территории Греции. В целом напряженные отношения между государствами длятся уже более ста лет. Последний серьезный спор назывался "Эгейским". Он включает комплекс взаимосвязанных спорных вопросов между Грецией и Турцией относительно суверенитета и смежных прав в акватории Эгейского моря и воздушном пространстве над ним.

      Многочисленные конфликты, которые возникали из-за нерешенности этих спорных вопросов с 70-х годов 20 века, в значительной степени повлияли на греко-турецкие отношения. Дважды в 1987 году и в начале 1996 года это приводило к кризисным ситуациям, близким к вспышке военных действий между двумя государствами. Последняя неприятная история произошла в феврале и марте 2019 года. Тогда Турция проводила военно-морские учения, которые привели к новой напряженности в отношениях с Грецией. Они пришлись как раз на годовщину Эгейского спора.

      Кстати, термин "Голубая родина" происходит из военной доктрины Турции, означает претензии государства на 462 тысячи километров квадратных в Эгейском, Средиземном и Черном морях. Турция считает "Голубую родину" своей зоной влияния.

      blog_ava
      Гороскоп на 3 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      10511
      Теги: Новости политики Греция Реджеп Эрдоган Новости Турции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 2 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ураган "Дориан" разрушает Багамы и приближается к Флориде: последние новости
      сегодня , 09:43 Ураган "Дориан" разрушает Багамы и приближается к Флориде: последние новости
      17006
      Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      2 сентября , 19:31 Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      900
      Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      2 сентября , 17:00 Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      1003
      Как Украина может закончить программу МВФ досрочно, или Экономические планы здоровой страны
      сегодня , 08:40 Как Украина может закончить программу МВФ досрочно, или Экономические планы здоровой страны
      Сергій Фурса 118
      Трамп и Макрон работают на Путина?
      сегодня , 00:30 Трамп и Макрон работают на Путина?
      Іван Яковина 562
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук