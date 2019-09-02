Эрдоган сфотографировался на фоне "захватнической" карты Турции: чьи территории присвоили – фото

Эрдогану сделали снимок на фоне карты, на которой как турецкие территории изображены почти половина Эгейского моря, а также – морские районы вокруг греческих островов Лемноса, Лесбоса, Хиоса и восточнее Крита.

Фото было сделано во время выступления турецкого лидера на церемонии присяги в Национальном университете обороны. Его впоследствии разместили на официальном сайте президента Турции.

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Во время своей речи в университете Эрдоган заявил, что Турция ведет борьбу на восточном Средиземноморье и острове Кипр в то время, как страну пытаются "осадить политически, экономически и военно".

Карта за спиной Эрдогана, на которой в состав Турции включены греческие территории, называется "Голубая родина: 462 тысячи километров квадратных".



Эрдогана сфотографировали на фоне спорной карты / фото с сайта турецкого президента

Почему Турция обозначила "своими" греческие территории?

Дело в том, что Турция считает своими по праву некоторые воздушные и водные территории Греции. В целом напряженные отношения между государствами длятся уже более ста лет. Последний серьезный спор назывался "Эгейским". Он включает комплекс взаимосвязанных спорных вопросов между Грецией и Турцией относительно суверенитета и смежных прав в акватории Эгейского моря и воздушном пространстве над ним.

Многочисленные конфликты, которые возникали из-за нерешенности этих спорных вопросов с 70-х годов 20 века, в значительной степени повлияли на греко-турецкие отношения. Дважды в 1987 году и в начале 1996 года это приводило к кризисным ситуациям, близким к вспышке военных действий между двумя государствами. Последняя неприятная история произошла в феврале и марте 2019 года. Тогда Турция проводила военно-морские учения, которые привели к новой напряженности в отношениях с Грецией. Они пришлись как раз на годовщину Эгейского спора.

Кстати, термин "Голубая родина" происходит из военной доктрины Турции, означает претензии государства на 462 тысячи километров квадратных в Эгейском, Средиземном и Черном морях. Турция считает "Голубую родину" своей зоной влияния.