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      Ердоган сфотографувався на тлі "загарбницької" мапи Туреччини: чиї території присвоїли – фото

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      Реджеп Таїп Ердоган
      Реджеп Таїп Ердоган / фото із сайту турецького президента

      Ердогану зробили знімок на фоні карти, на якій як турецькі території зображені майже половина Егейського моря, а також – морські райони навколо грецьких островів Лемносу, Лесбосу, Хіосу і на схід від Криту.

      Фото було зроблене під час виступу турецького лідера на церемонії присяги в Національному університеті оборони. Його згодом розмістили на офіційному сайті президента Туреччини.

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      Під час своєї промови в університеті Ердоган заявив, що Туреччина веде боротьбу на східному Середземноморʼї та острові Кіпр у той час, як країну намагаються "осадити політично, економічно та військово".

      Мапа за спиною Ердогана, на якій до складу Туреччини включені грецькі території, називається "Блакитна батьківщина: 462 тисячі кілометрів квадратних".

      карта Греція Туреччина суперечка Ердоган
      Ердогана сфотографували на тлі спірної карти/ фото із сайту турецького президента

      Чому Туреччина позначила "своїми" грецькі території?

      Річ у тім, що Туреччина вважає своїми по праву деякі повітряні та водні території Греції. Загалом напружені відносини між державами тривають вже понад сто років. Остання серйозна суперечка мала назву "Егейська". Вона включає комплекс взаємопов'язаних спірних питань між Грецією і Туреччиною відносно суверенітету і суміжних прав в акваторії Егейського моря та повітряному просторі над ним.

      Численні конфлікти, які виникали через невирішеність цих спірних питань від 70-х років 20 століття, значною мірою вплинули на греко-турецькі відносини. Двічі в 1987 році й на початку 1996 року це призводило до кризових ситуацій, близьких до спалаху військових дій між двома державами. Остання неприємна історія трапилась у лютому і березні 2019 року. Тоді Туреччина проводила військово-морські навчання, які призвели до нової напруги у відносинах із Грецією. Вони припали якраз на річницю Егейської суперечки.

      До речі, термін "Блакитна батьківщина" походить із військової доктрини Туреччини, що означає претензії держави на 462 тисячі кілометрів квадратних в Егейському, Середземному та Чорному морях. Туреччина вважає "Блакитну батьківщину" своєю зоною впливу.

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      Теги: Новини політики Новини Туреччини Реджеп Ердоган Греція
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