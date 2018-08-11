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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эрдоган угрожает США найти новых союзников

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган / qha.com.ua

Если администрация президента США Дональда Трампа не пересмотрит отношение к Анкаре, Турция начнет поиск других друзей и союзников.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Пока не поздно, Вашингтон должен отказаться от неправильного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричными. США должны осознать, что у Турции есть альтернативы,
– заявил Эрдоган.

По словам Эрдогана, Турция не будет оставлять без ответа недружественные действия США.

"Если США не начнут уважать суверенитет Турции и не покажут, что осознают, с какими угрозами сталкивается наша нация, наше партнерство может оказаться под вопросом", – отмечает Эрдоган.

Также президент Турции поднял ряд спорных вопросов, которые возникали в турецко-американских отношениях.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованно тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.

Теги: Новости США Новости политики Новости Турции Реджеп Эрдоган
Источник: 24 Канал
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