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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Ердоган погрожує США знайти нових союзників

183 Читать новость на русском
Реджеп Таїп Ердоган
Реджеп Таїп Ердоган / qha.com.ua

Якщо адміністрація президента США Дональда Трампа не перегляне ставлення до Анкари, Туреччина почне пошук інших друзів і союзників.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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Поки не пізно, Вашингтон повинен відмовитися від неправильного уявлення про те, що наші відносини можуть бути асиметричними. США повинні усвідомити, що у Туреччині є альтернативи,
– заявив Ердоган.

За словами Ердогана, Туреччина не буде залишати без відповіді недружні дії США.

"Якщо США не почнуть поважати суверенітет Туреччини і не покажуть, що усвідомлюють, з якими загрозами стикається наша нація, наше партнерство може виявитися під питанням", – зазначає Ердоган.

Також президент Туреччини підняв низку спірних питань, які виникали в турецько-американських відносинах.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.

Теги: Новини політики Реджеп Ердоган Новини Туреччини Новини США
Джерело: 24 Канал
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