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      Эрдоган выбросил в мусорник письмо Трампа с просьбой остановить войну

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      Эрдоган выбросил в мусорник письмо Трампа
      Эрдоган выбросил в мусорник письмо Трампа / apnews.com

      Дональд Трамп написал письмо турецкому президенту Реджепу Эрдогану, в котором призвал воздержаться от военных действий в Сирии. Турецкий политик выбросил это письмо в мусорник.

      Об этом сообщило ВВС со ссылкой на источники в окружении Эрдогана.

      Обратите внимание: Из Сирии обстреляли территорию Турции: есть погибшие и раненые

      Письмо, в котором Дональд Трамп говорит о военной операции Турции на севере Сирии и просит Эрдогана "не быть дураком", датировано 9 октября. Накануне его обнародовало издание The New York Times.

      В письме Трамп просит Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии и угрожает уничтожить экономику Турции.

      История будет обязана вам, если сделаете все правильно и гуманно. В противном случае вы навсегда запомнитесь дьяволом. Не будьте крутым парнем. Не будьте дураком,
      – написал Трамп.


      Письмо Трампа к Эрдогану

      Что известно о наступлении Турции в Сирии?

      Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись совместно с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.

      К теме: Палата представителей США приняла резолюцию против решение эвакуировать войска из Сирии

      Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей. Пока неизвестно точно, сколько турецких военных перебросили на территорию Сирии.

      Эрдоган заверил, что ни за что не прекратит операцию, даже несмотря на то, что мировое сообщество осуждает наступление на Сирию.

      Почему Турция агрессивна к курдам?Курды, в частности курдистанская Рабочая партия, три десятилетия борются за автономию Курдистана в Турции. Численность курдов составляет 30-40 миллионов человек, из которых половина живет именно на границе Сирии и Турции (остальные – в Иране и Ираке). Это один из самых многочисленных народов мира, который не имеет собственного государства.

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Война в Сирии Реджеп Эрдоган Дональд Трамп Новости Турции Новости США Война Жертвы
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