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      Эрдоган заявил, что отправил войска в Ливию

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      Президент Турции сказал, что его военные уже идут в Ливию / Anadolu

      Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие войска двинулись в Ливию и будут там поддерживать Правительство национального согласия – оппозиционное к власти генерала Халифы Хафтара.

      "Нам говорят: "Вы поддерживаете Хафтара". Кто такой Хафтар?" – так Эрдоган сказал в интервью CNN Turk, намекая, что турецкие войска не намерены поддерживать власть генерала, которую не признает ООН.

      К теме: В Ливии совершили удар по колледжу: погибли студенты

      Наши солдаты не идут в Ливию, как наемники. Их задача – координировать. Они двинулись прямо сейчас,
      – отметил Эрдоган. 

      Правда, турецкий лидер не объяснил, сколько именно военных он отправил и каким образом.

      Коротко о ситуации в Ливии

      • Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда свергли диктатора Каддафи, руководившего страной с 1969 года. 
      • Правительство в Триполи, признанное ООН, пытается захватить генерал Халифа Хафтар, который уже контролирует ливийскую нефть и большинство территории страны.
      • Турция решила вмешаться в войну, направив туда свои войска. Против этого уже категорически выступили США. 

      Халифа Хафтар заявил, что Эрдоган "приведет свою армию к гибели", если решится отправить ее в Ливию. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Реджеп Эрдоган Новости Турции Ливия Война в Ливии
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