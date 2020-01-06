Эрдоган заявил, что отправил войска в Ливию
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие войска двинулись в Ливию и будут там поддерживать Правительство национального согласия – оппозиционное к власти генерала Халифы Хафтара.
"Нам говорят: "Вы поддерживаете Хафтара". Кто такой Хафтар?" – так Эрдоган сказал в интервью CNN Turk, намекая, что турецкие войска не намерены поддерживать власть генерала, которую не признает ООН.
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Наши солдаты не идут в Ливию, как наемники. Их задача – координировать. Они двинулись прямо сейчас,
– отметил Эрдоган.
Правда, турецкий лидер не объяснил, сколько именно военных он отправил и каким образом.
Коротко о ситуации в Ливии
- Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда свергли диктатора Каддафи, руководившего страной с 1969 года.
- Правительство в Триполи, признанное ООН, пытается захватить генерал Халифа Хафтар, который уже контролирует ливийскую нефть и большинство территории страны.
- Турция решила вмешаться в войну, направив туда свои войска. Против этого уже категорически выступили США.
Халифа Хафтар заявил, что Эрдоган "приведет свою армию к гибели", если решится отправить ее в Ливию.