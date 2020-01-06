Эрдоган заявил, что отправил войска в Ливию

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие войска двинулись в Ливию и будут там поддерживать Правительство национального согласия – оппозиционное к власти генерала Халифы Хафтара.

"Нам говорят: "Вы поддерживаете Хафтара". Кто такой Хафтар?" – так Эрдоган сказал в интервью CNN Turk , намекая, что турецкие войска не намерены поддерживать власть генерала, которую не признает ООН.

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Наши солдаты не идут в Ливию, как наемники. Их задача – координировать. Они двинулись прямо сейчас,

– отметил Эрдоган.

Правда, турецкий лидер не объяснил, сколько именно военных он отправил и каким образом.

Коротко о ситуации в Ливии

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда свергли диктатора Каддафи, руководившего страной с 1969 года.

Правительство в Триполи, признанное ООН, пытается захватить генерал Халифа Хафтар, который уже контролирует ливийскую нефть и большинство территории страны.

Турция решила вмешаться в войну, направив туда свои войска. Против этого уже категорически выступили США.