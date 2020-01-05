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      В Ливии совершили удар по колледжу: погибли студенты

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      Беспорядки в Ливии / Скрин с видео

      В Ливии в результате авиаудара погибли 28 кадетов и еще 18 получили ранения. Там разбомбили военный колледж.

      Есть информация, что пострадал жилой квартал Эль-Хадба эль-Хадра, где расположено учебное заведение, передает Afrigatenews.

      Читайте также: Соглашение с Эрдоганом – государственная измена: Ливия решила разорвать отношения с Турцией

      Правительство, которое поддерживает ООН, возлагает ответственность за авиаудар на ливийскую национальную армию. Те накануне начали наступление на столицу страны.

      Их возмутили действия Турции, которая ранее отправила в страну свои войска. Эрдоган же подчеркнул, что сделал это из соображений безопасности и военного сотрудничества.

      Глава ливийской армии в свою очередь отметил – так Турция пытается контролировать страну.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Жертвы Студенты Ливия
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