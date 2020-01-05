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      У Лівії здійснили удар по коледжу: загинули студенти

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      Заворушення у Лівії / Скрін з відео

      У Лівії внаслідок авіаудару загинули 28 кадетів і ще 18 зазнали поранень. Там розбомбили військовий коледж.

      Є інформація, що постраждав житловий квартал Ель-Хадба ель-Хадра, де розташований навчальний заклад, передає Afrigatenews.

      Читайте також: Угода з Ердоганом – державна зрада: Лівія вирішила розірвати стосунки з Туреччиною

      Уряд, який підтримує ООН, поклав відповідальність за авіаудар на лівійську національну армію. Ті напередодні почали наступ на столицю країни.

      Їх обурили дії Туреччини, якараніше відправила до країни свої війська. Ердоган же наголосив, зробив це з міркувань безпеки та військового співробітництва.

      Очільник лівійської армії у свою чергу зазначив, що так Туреччина намагається контролювати країну.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Жертви Лівія Студенти
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