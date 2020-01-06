Ердоган заявив, що відправив війська до Лівії
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що турецькі війська рушили до Лівії й будуть там підтримувати Уряд національної згоди – опозиційний до влади генерала Халіфи Хафтара.
"Нам кажуть: "Ви підтримуєте Хафтара". Хто такий Хафтар?" – так Ердоган сказав в інтерв'ю CNN Turk, натякаючи, що турецькі війська не мають наміру підтримувати владу генерала, яку не визнає ООН.
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Наші солдати не йдуть до Лівії, як найманці. Їхнє завдання – координувати. Вони рушили просто зараз,
– зазначив Ердоган.
Щоправда, турецький лідер не пояснив, скільки саме військових він відправив та у який спосіб.
Коротко про ситуацію в Лівії
- Громадянська війна в Лівії триває з 2011 року, відколи скинули диктатора Каддафі, що керував країною з 1969 року.
- Уряд у Триполі, визнаний ООН, намагається захопити генерал Халіфа Хафтар, який вже контролює лівійську нафту та більшість території країни.
- Туреччина вирішила втрутитися у війну, надіславши туди свої війська. Проти цього вже категорично виступили США.
Халіфа Хафтар заявив, що Ердоган "приведе свою армію до загибелі", якщо наважиться надіслати її до Лівії.
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