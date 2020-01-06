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      Ердоган заявив, що відправив війська до Лівії

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      Президент Туреччини сказав, що його військові вже йдуть до Лівії / Anadolu

      Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що турецькі війська рушили до Лівії й будуть там підтримувати Уряд національної згоди – опозиційний до влади генерала Халіфи Хафтара.

      "Нам кажуть: "Ви підтримуєте Хафтара". Хто такий Хафтар?" – так Ердоган сказав в інтерв'ю CNN Turk, натякаючи, що турецькі війська не мають наміру підтримувати владу генерала, яку не визнає ООН.

      До теми: У Лівії здійснили удар по коледжу: загинули студенти

      Наші солдати не йдуть до Лівії, як найманці. Їхнє завдання – координувати. Вони рушили просто зараз,
      – зазначив Ердоган. 

      Щоправда, турецький лідер не пояснив, скільки саме військових він відправив та у який спосіб.

      Коротко про ситуацію в Лівії

      • Громадянська війна в Лівії триває з 2011 року, відколи скинули диктатора Каддафі, що керував країною з 1969 року. 
      • Уряд у Триполі, визнаний ООН, намагається захопити генерал Халіфа Хафтар, який вже контролює лівійську нафту та більшість території країни.
      • Туреччина вирішила втрутитися у війну, надіславши туди свої війська. Проти цього вже категорично виступили США. 

      Халіфа Хафтар заявив, що Ердоган "приведе свою армію до загибелі", якщо наважиться надіслати її до Лівії. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Лівія Новини Туреччини Реджеп Ердоган Війна у Лівії
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