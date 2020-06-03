Эскалация на Донбассе: оккупанты 9 раз обстреляли позиции ВСУ, одного защитника ранили
За минувшие сутки оккупанты на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем, минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.
Также враг применил неуправляемые ракетные снаряды. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил в Фейсбуке.
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Наши солдаты, решительно использовав дежурные огневые средства, дали захватчикам достойный ответ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг бил поблизости
- Старогнатовки;
- Павлополя;
- Богдановка;
- Марьинки;
- Водяного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" стреляли по защитникам:
- Майорска;
- Новозвановки;
- Хутора Вольного.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения украинские военнослужащие решительно подавили вражескую активность. По информации разведки, 2 июня наши воины уничтожили одного российского оккупанта.
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С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.