За минулу добу окупанти на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем, мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Також ворог та застосував некеровані ракетні снаряди. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

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Натомість наші воїни, рішуче використавши чергові вогневі засоби, дали загарбникам гідну відповідь.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог гатив поблизу:

Старогнатівки;

Павлополя;

Богданівки;

Мар’їнки;

Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" стріляли по оборонцях:

Майорська;

Новозванівки;

Хутора Вільного.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Злочинні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність. За інформацією розвідки, 2 червня наші воїни знищили одного російського окупанта.

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Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.



Окуповані території / Інфографіка 24 каналу