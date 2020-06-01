Бойовики на Донбасі 1 червня з дрона атакували позиції ЗСУ на Донбасі. В результаті обстрілу осколкове поранення отримав український військовий.

Атака окупантів відбулася в районі Гнутового. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй фейсбук-сторінці.

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Що відомо про обставини обстрілу бойовиків з дрону

Військові уточнюють, що бойовики скинули гранату ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил.

Пораненого українського військового відправили до лікарні. Йому надали медичну допомогу.

ЗСУ у відповідь на атаку відкрили вогонь.

Як пройшла доба на Донбасі

Проросійські бойовики протягом 31 травня тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Втрат серед українських військових, на щастя, немає.

Водночас бійці ООС ліквідували одного найманця та двох поранили.

Ворог неподалік Новотроїцького відкрив вогонь по опорних пунктах ЗСУ з ручних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Водяного російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На підступах до Оріхового противник випустив у бік українських оборонних укріплень дві міни калібру 82 міліметрів.

Від початку доби бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Гнутового.

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Окуповані території / Інфографіка 24 каналу