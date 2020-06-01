Скинули гранату з дрона: український військовий поранений через атаку бойовиків
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Бойовики на Донбасі 1 червня з дрона атакували позиції ЗСУ на Донбасі. В результаті обстрілу осколкове поранення отримав український військовий.
Атака окупантів відбулася в районі Гнутового. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй фейсбук-сторінці.
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Що відомо про обставини обстрілу бойовиків з дрону
- Військові уточнюють, що бойовики скинули гранату ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил.
- Пораненого українського військового відправили до лікарні. Йому надали медичну допомогу.
- ЗСУ у відповідь на атаку відкрили вогонь.
Як пройшла доба на Донбасі
- Проросійські бойовики протягом 31 травня тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Втрат серед українських військових, на щастя, немає.
- Водночас бійці ООС ліквідували одного найманця та двох поранили.
- Ворог неподалік Новотроїцького відкрив вогонь по опорних пунктах ЗСУ з ручних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Водяного російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- На підступах до Оріхового противник випустив у бік українських оборонних укріплень дві міни калібру 82 міліметрів.
- Від початку доби бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Гнутового.
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