Об этом свидетельствуют данные британской разведки, обнародованные утром 12 апреля. Собрали самое важное.

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Обострение боевых действий на Донбассе произойдет уже в ближайшее время

Согласно сообщениям, опубликованным разведкой, бои на Востоке будут усиливаться в течение следующих двух – трех недель. Известно, что Россия продолжает накапливать боевой состав и технику в районе Донбасса.

Российские атаки будут сосредотачиваться на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска с последующими боями в районе Херсона и Николаева и возобновлением продвижения к Краматорску,

– сообщает служба.

Важной остается и территория Беларуси. Именно отсюда, по данным разведки, будут перебрасываться войска на восточные регионы Украины.

На днях британская разведка сообщила о фиксации военных преступлений российских захватчиков. Минобороны страны отметило, что после ухода российских войск с Севера Украины оккупанты оставили после себя доказательства нападений на гражданское население.

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