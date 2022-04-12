Про це свідчать дані британської розвідки, оприлюднені вранці 12 квітня. Зібрали найважливіше.

Читайте також Росія посилила свої позиції навколо Донецька, коли буде наступ – невідомо, – ЗМІ

Загострення бойових дій на Донбасі відбудеться вже найближчим часом

Згідно із повідомленнями, опублікованими розвідкою, бої на Сході будуть посилюватися протягом наступних двох – трьох тижнів. Відомо, що Росія продовжує інтенсивно накопичувати бойовий склад та техніку в районі Донбасу.

Російські атаки зосереджуватимуться на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська з подальшими боями в районі Херсона та Миколаєва та відновленням просування до Краматорська,

– повідомляє служба.

Важливою залишається й територія Білорусі. Саме звідси, за даними розвідки, перекидатимуть війська на східні регіони України.

Днями британська розвідка повідомила про фіксацію воєнних злочинів російських загарбників. Міноборони країни зазначило, що після відходу російських військ з Півночі України окупанти залишили за собою докази нападів на цивільне населення.

Зверніть увагу – є постраждалі внаслідок хіматаки росіян у Маріуполі, – "Азов": більше у відео