Западные государства опасаются, что взрывы в России могут повлечь за собой эскалацию войны, которая уже девятый месяц идет на территории нашего государства. Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что "обострение", о котором все говорят, и так на своем пике от 24 февраля, поэтому Украине не стоит беспокоиться ни о чем, кроме как о защите своих территорий. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала НТА, сообщает 24 Канал.

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Украина будет действовать исключительно в своих интересах

По словам секретаря СНБО, наше государство не будет спрашивать ни у кого "разрешения" на то, чтобы наносить удары по врагу. То есть, украинская армия будет применять все инструменты, чтобы ослабить Россию и защищать собственный суверенитет.

Мы будем способны на все. Поэтому, что касается наших интересов, мы никого спрашивать не будем, в частности, куда нам нужно бить врага. Потому что враг находится у нас, начиная от границ, которые нашей территорией, заканчивая Владивостоком,

– констатировал Данилов.

Также он отреагировал на заявления некоторых представителей стран Европы, призывающих делать все, чтобы не обострять ситуацию. Данилов сказал, что Украина не может не соответствовать агрессору, постоянно посягающему на нашу территорию, а ситуация и так "обостренная".

Что в США говорят об ударах по России

В министерстве обороны Соединенных Штатов долгое время призвали Украину воздержаться от ударов по России, однако как констатируют The Times, позиция Пентагона после массированных ракетных ударов по энергоинфраструктуре несколько изменилась Фактически Вашингтон сейчас дает ВСУ "зеленый свет" по ударам по государству-террористе, но с условием, что будут соблюдены все международные законы и нормы ведения войны, в том числе положения Женевских конвенций.

Также напомним, что у Байдена ответили, причастны ли к ударам по России и как относятся к действиям Украины. Представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что наше государство будет само принимать решение о том, как будет развиваться ситуация на поле боя. Однако эскалации войны Вашингтон, конечно, не будет способствовать.