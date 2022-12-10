Західні держави побоюються, що вибухи в Росії можуть спричинити ескалацію війни, яка уже дев'ятий місяць йде на території нашої держави. Однак секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов впевнений, що "загострення", про яке всі говорять, і так на своєму піку від 24 лютого, тому Україні не варто ні про що турбуватись, окрім як про захист своїх територій. Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу НТА, повідомляє 24 Канал.

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Україна діятиме винятково у своїх інтересах

За словами секретаря РНБО, наша держава не питатиме ні у кого "дозволу" на те, аби завдавати ударів по ворогу. Тобто українська армія застосовуватиме усі інструменти, аби послабити Росію та захищати власний суверенітет.

Ми будемо здатні на все. Тому про те, що стосується наших інтересів, ми нікого питати не будемо, зокрема куди нам треба бити ворога. Тому що ворог перебуває у нас, починаючи від кордонів, які нашою територією, закінчуючи Владивостоком,

– констатував Данілов.

Також він відреагував на заяви деяких представників країн Європи, які закликають робити усе, аби не загострювати ситуацію. Данілов сказав, що Україна не може не відповідати агресору, який постійно зазіхає на наші територію, а ситуація і так "загострена".

Що у США кажуть про удари по Росії

У міністерстві оборони Сполучених Штатів довгий час закликали Україну утриматись від ударів по Росії, однак як констатують The Times, позиція Пентагону після масованих ракетних ударів по енергоінфраструктурі дещо змінилася. Фактично Вашингтон зараз дає ЗСУ "зелене світло" щодо ударів по державі-терористці, але з умовою, що будуть дотримані всі міжнародні закони та норми ведення війни, зокрема положення Женевських конвенцій.

Також нагадаємо, що у Байдена відповіли, чи причетні до ударів по Росії та як ставляться до дій України. Представник Білого дому Джон Кірбі сказав, що наша держава сама ухвалюватиме рішення щодо того, як розвиватиметься ситуація на полі бою. Однак ескалації війни Вашингтон, звісно, сприяти не буде.