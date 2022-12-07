Данілов зазначив, що головною метою "тих, хто повторює цю мантру, – підмінити реальні кроки ширмою бездіяльності та безвольності".

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"Для тих, хто не зрозумів"

Тож він вирішив ще раз пояснити "для тих, хто не зрозумів".

Насамперед немає жодного конфлікту, а є повноцінна війна, яка розпочалася 27 лютого 2014 року із захоплення парламенту й уряду Криму російськими військовими, продовжилася кривавою бійнею в Луганській і Донецькій областях і набула активної фази 24 лютого 2022 року з повномасштабним вторгненням РФ… Для нас не може бути більшої ескалації, ніж убивство режимом Путіна 444 українських дітей, тисяч військових і цивільних, втрата території та руйнація нашого мирного життя,

– зазначив секретар РНБО.

За словами Данілова, з українського боку будуть використовуватися всі дозволені міжнародним правом засоби для того, щоб Росія була покарана, а окуповані території були звільнені.

"Росія має зникнути"

Чиновник наголосив, що цілі України визначатимуться національними інтересами. Він запевнив, що "українські стратегічні інтереси закінчаться там і тоді, коли закінчиться т. зв. Росія і сконає в історичне небуття".

Олексій Данілов підкреслив, що найкращим методом "не допустити ескалації конфлікту" є усунення всього конфлікту, а також допомога в поразці Росії на полі бою. Він також вважає, що важливими елементами є "денуклеаризація, депутинізація і дерашизація" Росії.

На останок він закликав Захід продовжити надавати Києву зброю, а "все інше зроблять Сили оборони України".

До речі. Нещодавно Олексій Данілов заявив, що весною українські військові обов'язково зайдуть до Донецька, Луганська та Севастополя. За його словами, зима стане ключовим етапом у боротьбі за незалежність України.