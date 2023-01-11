Зеленский подчеркнул: Украина знает, к чему готовиться. Кроме того, Украина знает, к чему готовится страна-террористка, сообщил 24 канал.

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Мы знаем, к чему готовиться и к чему готовится государство-террорист. Мы будем отвечать Мы делаем все, чтобы любая эскалация со стороны России приблизила финал,

– заявил президент.

Зеленский добавил, что важное слово для обороны Украины и Европы – это танки. Украинский лидер приветствовал решения Польши и Дуды. Речь идет о том, что страна в рамках международной коалиции передаст Украине танки Leopard.

Кроме того, президент поблагодарил Науседи за решение передать системы для защиты от атак. В частности, речь идет о защите от иранских дронов.

Зеленский приехал во Львов

Зеленский прибыл во Львов 11 января. Там украинский лидер почтил память воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

Также украинский лидер провел координационное совещание по ситуации с безопасностью. В частности, обсудили состояние оперативной обстановки на границе Беларусью, а также – контрдиверсионные меры.