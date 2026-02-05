Из неволи вернулся крымский морпех Кудусов, которого россияне "осудили" почти на 30 лет тюрьмы

Во время 71-го обмена пленными между Украиной и Россией домой удалось вернуть 41-летнего крымского татарина Эскендера Кудусова. Его взяли в плен еще в 2022-м вблизи Мариуполя.

А в так называемом "суде ДНР" Кудусова приговорили к заключению в колонии строгого режима на 29 лет и 6 месяцев. Такую информацию сообщили в общественной организации "Крымскотатарский ресурсный центр".

Как Кудусова встречали в Украине?

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подчеркнул, что особенностью этого обмена стало возвращение домой незаконно осужденных украинцев. Речь идет, собственно о военнослужащем Вооруженных Сил Украины Эскендере Кудусове.

Дома его встретила жена Эльвира, которая не видела мужа 4 года и 16 дней. За это время их дети – сейчас 14-летний сын и 12-летняя дочь – очень выросли. Известие об освобождении отца они получили прямо в школе в Николаеве.

Первые эмоции жены Кудусова Эльвиры во время общения с Эскендером по видеосвязи: смотрите видео

Даня заплакал, говорит: "Когда мы отца заберем?" Говорю: "Еще реабилитация, мы к нему приедем вместе". Диляна еще не знает,

– рассказала Эльвира мужу.

О возможном освобождении она узнала накануне от Координационного штаба. Тогда женщина отправилась из Николаева на указанное место. По ее словам, сразу представители Коордштаба не сказали цель прибытия, однако она потом уже поняла, что ей "какой-то сюрприз готовят".

Что известно об освобожденном из плена Кудусове?

По информации Представительства Президента Украины в АР Крым, Эскендер Кудусов родился в Узбекистане в семье крымских татар, депортированных советской властью. Впоследствии его семья вернулась на историческую родину.

Военную службу Эскендер начал в 18 лет в Запорожье. Участвовал в миротворческих миссиях в Ираке и Косово в составе украинского контингента. До оккупации Крыма служил в морской пехоте в Феодосии.

В 2014 году он одним из тех, кто остался верным Украине и присяге, отказался переходить на сторону оккупантов и вместе с подразделением продолжил службу уже в Николаеве.

Полномасштабное вторжение застало его в Мариуполе. 12 апреля 2022 года во время попытки прорыва из окружения многие украинские военные попали в плен. Эскендер вместе с группой из четырех человек самостоятельно прошел пешком 26 километров, пытаясь выйти из окружения, но 16 апреля его все же захватили.

Кого еще удалось вернуть из вражеской неволи?