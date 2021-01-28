Поддержка союзников НАТО: эсминец США USS Porter направляется в Черное море
Ракетный эсминец флота США USS Porter направляется к Черному морю. Он будет работать с партнерами для укрепления безопасности на море и в регионе.
Источник: 6 флот США
В заметке в твиттере 6 флот США отметил, что USS Porter начал переход в Черное море с целью осуществления операций по морской безопасности в регионе.
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Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров,
– говорится в сообщении.
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