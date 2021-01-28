Ракетный эсминец флота США USS Porter направляется к Черному морю. Он будет работать с партнерами для укрепления безопасности на море и в регионе.

Источник: 6 флот США

В заметке в твиттере 6 флот США отметил, что USS Porter начал переход в Черное море с целью осуществления операций по морской безопасности в регионе.

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Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров,

– говорится в сообщении.

BREAKING: #USSPorter began its straits transit into the Black Sea to conduct #maritimesecurity operations in the region. @USNavy ships ️ and aircraft ️ routinely operate in the #BlackSea in support of our @NATO Allies & partners!#PowerForPeace #NATO #TogetherStronger pic.twitter.com/UZSlS1sXV6 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 28, 2021

Обратите внимание! Первый в 2021 году ракетный эсминец США вошел в воды Черного моря 23 января. В Кремле сразу заявили, что будут наблюдать за ним. Сразу на следующий день Donald Cook провел совместную тренировку с воздушным командованием НАТО.