Ракетний есмінець флоту США USS Porter прямує до Чорного моря. Він працюватиме з партнерами НАТО задля зміцнення безпеки на морі та в регіоні.

Джерело: 6 флот США

В дописі у твітері 6 флот США зазначив, що USS Porter почав перехід у Чорне море з метою здійснення операцій з морської безпеки у регіоні.

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Кораблі флоту США та літаки регулярно проводять операції у Чорному морі задля підтримки наших союзників у НАТО і партнерів,

– мовиться у повідомленні.

BREAKING: #USSPorter began its straits transit into the Black Sea to conduct #maritimesecurity operations in the region. @USNavy ships ️ and aircraft ️ routinely operate in the #BlackSea in support of our @NATO Allies & partners!#PowerForPeace #NATO #TogetherStronger pic.twitter.com/UZSlS1sXV6 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 28, 2021

Зверніть увагу! Перший у 2021 році ракетний есмінець США увійшов у води Чорного моря 23 січня. У Кремлі відразу заявили, що спостерігатимуть за ним. Відразу на наступний день Donald Cook провів спільне тренування з повітряним командуванням НАТО.