Підтримка союзників НАТО: есмінець США USS Porter прямує до Чорного моря
Ракетний есмінець флоту США USS Porter прямує до Чорного моря. Він працюватиме з партнерами НАТО задля зміцнення безпеки на морі та в регіоні.
Джерело: 6 флот США
В дописі у твітері 6 флот США зазначив, що USS Porter почав перехід у Чорне море з метою здійснення операцій з морської безпеки у регіоні.
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Які функції американського есмінця
Кораблі флоту США та літаки регулярно проводять операції у Чорному морі задля підтримки наших союзників у НАТО і партнерів,
– мовиться у повідомленні.
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