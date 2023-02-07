На фоне угроз от Путина: США перебросили вооруженный сотней "Томагавков" эсминец к Черному морю

В США решили показать России, что новое наступление на Украину плохо для нее закончится. Для этого в Черное море перебросили эсминец. На его борту около сотни ракет "Томагавк".

Соответствующее решение в США было принято еще и на фоне циничных заявлений Путина. Он же пообещал ответить Западу на передачу танков Киеву "не только бронетехникой". Так что в Вашингтоне решили продемонстрировать, что готовы к этим так называемым "ответам".

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Эсминец пришвартовался у Стамбула

По имеющейся информации, говорится об эсминце USS Nitze. Судно входит в ударную группу авианосца George HW Bush. Оно прибыло в пролив Босфор и пришвартовалось недалеко от Стамбула.

Сам эсминец принадлежит к классу "Али Берк". Открытые данные свидетельствуют о том, что он оснащен почти сотней крылатых ракет. Интересно, что это первое американское военное судно, вошедшее в черноморский регион с 24 февраля 2022 года.

Ожидать, что судно будет проплывать по самому Черному морю, не стоит. На такой шаг США не пойдут, чтобы не нарушать конвенцию Монтре. Она предполагает, что проливы Босфор и Дарданеллы Турция закрывает для военных кораблей, не имеющих приписки в черноморских портах. Соответствующие ограничения действуют на период боевых действий.

Заметим, что судно прибыло в Стамбул в рамках совместных операций Турции и ВМС США. Их цель – укрепить НАТО, а также улучшить оперативную совместимость.

Военно-морские силы предлагают уникальную возможность укрепить альянс НАТО между США и Турцией, позволяя экипажу почувствовать богатую культуру и историю стратегически важной страны, соединяющей Европу и Азию.

– сказал командир Кэти Джейкобсон.

Ракеты решают все

Заметим, что этому эсминцу и не нужно максимально приближаться. Ведь на его борту крылатые ракеты "Томагавк", радиус действия которых достаточен, чтобы достать и до самой России, если возникнет такая потребность. А так, их могут использовать и для атаки военных объектов в Крыму и на Донбассе.

Если говорить о самих "Томагавках", то уничтожать цели они могут на расстоянии до 1300 километров. В Крым в этом случае каких-то 500, а в Ростов-на-Дону – 1 100.

По имеющейся информации, эсминец снабжен 96 пусковыми установками для "Томагавков". Эти ракеты могут быть как с обычной, так и с термоядерной боевой частью.

Если мы уже заговорили о дальнем оружии, то вспомним напоследок слова секретаря СНБО Алексея Данилова. По его словам, Украина имеет оружие, которым может атаковать военные цели в России при необходимости. Заметим, что наши партнеры запрещают использовать предоставленное ими оружие в этих целях.