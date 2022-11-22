Капитан британской армии нарушил режим на 24 минуты. Инцидент произошел на передовой НАТО в Эстонии возле российской границы.

Особый уязвимый фланг: разведка Британии спрогнозировала действия оккупантов возле Сватового.

Как наказали военного

Как отмечают, офицеру разведки выписали штраф, равный трехдневной заработной плате.

Также известно, что Ширер обжаловал решение начальства, ведь он не знал, что временные рамки комендантского часа были изменены, поскольку посещал курсы управления бронетранспортером. Однако суд все же признал британца виновным и оставил в силе решение о штрафе.

Отметим, что Королевский батальон стал главным подразделением Боевой группы усиленного передового присутствия НАТО в Эстонии в рамках операции Cabrit в начале этого года с целью укрепления европейской безопасности перед вторжением России в Украину.

Обратите внимание! Операция Cabrit – название оперативного развертывания войск Великобритании в Эстонии. Британские войска возглавляют многонациональную боевую группу в рамках расширенного присутствия. Около 900 британских военнослужащих постоянно сменяются с датскими, французскими и эстонскими войсками.

Какая ситуация на украинском фронте

Контрнаступление ВСУ замедлилось возле Белогоровки и Кременной. Сватово же является центром противостояния в Луганской области .

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

По данным Генштаба, враг обустроил очередную застенку в Стрелковом Геническом районе Херсонской области. Действует она на местной базе отдыха. Как отмечают в ведомстве, там не только содержат украинцев, но и подвергают их пыткам.

Больше об этом – Арестович проанализировал ситуацию на фронте: смотрите видео