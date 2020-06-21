В Эстонии 21 июня в ДТП погиб гражданин Украины. Mercedes-Benz, за рулем которого был украинец, превысил скорость, вылетел с дороги и врезался в конструкцию моста.

Автомобиль врезался в конструкцию моста

Смертельное ДТП произошло на 9 километре автодороги Таллинн – Саку – Лаагри. Об этом информирует EER. Журналисты 24 канала пытается связаться с МИД Украины относительно личности погибшего украинца, однако пока ответа еще не получили.

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По информации местных правоохранителей, Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, столкнулся с заграждением, а затем с опорой моста.

В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу и упал на установленные для строительных работ металлические конструкции,

– отметил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва.

Украинец погиб на месте

43-летний украинец погиб на месте ДТП. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Также, по предварительным данным, водитель превысил скорость. Допустимая на этом участке – всего 50 километров в час.

Столкновение было настолько мощным, что повредился мост, который строят. Дорогу под конструкцией перекрыли, пока будет проходить проверка.