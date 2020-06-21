В Естонії 21 червня у ДТП загинув громадянин України. Mercedes-Benz, за кермом якого був українець, перевищив швидкість, вилетів з дороги та врізався у конструкцію мосту.

Автомобіль врізався у конструкцію мосту

Смертельна автотроща сталась на 9 кілометрі автошляху Таллінн – Саку – Лаагри. Про це інформує EER.

Читайте також Авто розірвало навпіл: моторошна ДТП на трасі Київ – Одеса, є загиблі – фото

За інформацією місцевих правоохоронців, Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з загородженням, а потім з опорою мосту.

У результаті зіткнення автомобіль перевернувся на дах та впав на встановлені для будівельних робіт металеві конструкції,

– зазначив оперативний керівник Пих'яської префектури Рааво Ярва.

Українець загинув на місці

43-річний українець загинув на місці ДТП. Він не був пристебнутий ременем безпеки. Також, за попередніми даними, водій перевищив швидкість. Допустима на цій ділянці – лише 50 кілометрів на годину.

Зіткнення було настільки потужним, що пошкодився міст, який будують. Дорогу під конструкцією перекрили, поки відбуватиметься перевірка.