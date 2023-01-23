Введение прилежащей зоны позволяет проверять соблюдение эстонского законодательства в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии. По словам Министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, это повлияло бы на безопасность Эстонии, защиту окружающей среды, а также археологических и исторических объектов, найденных в море.

К теме Чтобы у других не осталось оправданий: Эстония отдает Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы

Что такое близлежащая зона

Сотрудник Норвежского центра морского права Александр Лотт пояснил, что прилежащая зона – это морская зона, прилежащая к территориальному морю, где прибрежное государство имеет право осуществлять контроль, а также наказывать за разные нарушения своих правовых актов.

Введение прилежащей зоны важно для экономических интересов и интересов безопасности, а также для интересов, связанных с защитой культурных ценностей,

– сказал он.

Лотт добавил, что право государства осуществлять свою власть в прилежащей зоне распространяется на таможенные и налоговые вопросы, а также, например, санитарные и иммиграционные правила и изъятие различных предметов, найденных на морском дне. Также прилежащая зона позволит эстонским властям преследовать нарушителей за пределами границы территориального моря.

Как прилежащая зона повлияет на российские корабли

Эксперт по морскому праву из Тартусского университета считает, что одним из скрытых мотивов введения прилежащей зоны является давление на Россию.

Безусловно, прилежащая зона в первую очередь и предназначена для введения таких мер. То есть для контроля судов, каким-то образом нарушающих таможенное или налоговое законодательство прибрежного государства. Прилежащая зона – наиболее эффективный способ призвать их к порядку,

– сказал Лотт.

В случае введения режима "прилежащей зоны" эстонские спецслужбы смогут следить за российскими военными кораблями и гражданскими суднами, выходящими из портов Ленинградской области и Кронштадта. В случае отказа от осмотра им будет запрещен проход через Финский залив.