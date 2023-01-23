Введення прилеглої зони дозволяє перевіряти дотримання естонського законодавства в межах 24 морських миль від вихідної лінії територіального моря Естонії. За словами міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, це вплинуло б на безпеку Естонії, захист навколишнього середовища, а також археологічних та історичних об'єктів, знайдених у морі.

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Що таке прилегла зона

Співробітник Норвезького центру морського права Олександр Лотт пояснив, що прилегла зона – це морська зона, яка прилягає до територіального моря, де прибережна держава має право здійснювати контроль, а також карати за різні порушення своїх правових актів.

Введення прилеглої зони важливе для економічних інтересів та інтересів безпеки, а також для інтересів, пов'язаних із захистом культурних цінностей,

– сказав він.

Лотт додав, що право держави здійснювати свою владу в прилеглій зоні поширюється на митні та податкові питання, а також, наприклад, на санітарні та імміграційні правила та вилучення різних предметів, знайдених на морському дні. Також прилегла зона дозволить естонській владі переслідувати порушників за межами кордону територіального моря.

Як прилегла зона вплине на російські кораблі

Експерт із морського права з Тартуського університету вважає, що одним із прихованих мотивів введення прилеглої зони є тиск на Росію.

Безумовно. прилегла зона насамперед і призначена для введення таких заходів. Тобто для контролю судів, які якимось чином порушують митне або податкове законодавство прибережної держави. Прилегла зона – найбільш ефективний спосіб закликати їх до порядку,

– сказав Лотт.

У випадку введення режиму "прилеглої зони" естонські спецслужби зможуть доглядати російські військові кораблі та цивільні судна, які виходять із портів Ленінградської області та Кронштадту. У випадку відмови від огляду їм буде заборонено прохід через Фінську затоку.