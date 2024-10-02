Министр обороны подчеркнул, что ввод войск должен согласовываться на уровне НАТО. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Почему Эстония колеблется с отправкой войск в Украину

Певкур сообщил, что правительство Эстонии рассматривало вариант отправки своих военных для выполнения небоевых задач на запад Украины.

Он отметил, что пока страна не приняла окончательного решения, поскольку первоочередной задачей для Эстонии является обеспечение безопасности инструкторов.

Если бы у нас был большой контингент, скажем, подразделение размером в бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для россиян,

– объяснил министр.

Глава Минобороны Эстонии подчеркнул, что решение о размещении войск в Украине должно приниматься с согласия всех стран-членов НАТО.

"Надо учитывать все детали: меры защиты сил, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем учения в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема", – отметил Певкур.

Министр подытожил, что союзники делают все возможное, чтобы Украина победила в войне против России.