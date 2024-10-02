Міністр оборони підкреслив, що введення військ має узгоджуватися на рівні НАТО. Про це повідомляє Polskie Radio.

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Чому Естонія вагається із відправкою військ до України

Певкур повідомив, що уряд Естонії розглядав варіант відправлення своїх військових для виконання небойових завдань на захід України.

Він зазначив, що наразі країна не прийняла остаточного рішення, оскільки першочерговим завданням для Естонії є забезпечення безпеки інструкторів.

Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян,

– пояснив міністр.

Очільник Міноборони Естонії підкреслив, що рішення про розміщення військ в Україні повинно прийматися за згодою всіх країн-членів НАТО.

"Треба враховувати всі деталі: заходи захисту сил, а також логістику. Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимось, як розвиватиметься ця тема", – зазначив Певкур.

Міністр підсумував, що союзники роблять все можливе, аби Україна перемогла у війні проти Росії.