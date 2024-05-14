Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл 13 мая заявил, что вопрос отправки войск в Украину серьезно обсуждают. Отправить солдат в Украину было бы хорошо в составе полноценной миссии НАТО. Теперь же его заявление объяснил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Смотрите также Не обязательно вводить свои войска на фронт: как страны НАТО могли бы вступить в войну в Украине

Так следует ли ждать эстонских солдат в Украине

Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей рассмотреть, могут ли Европа и союзники сделать что-то больше, эта идея обсуждалась в различных дискуссиях, но она никуда не делась, потому что в настоящее время среди союзников нет четкого понимания того, что бы это дало,

– сказал Певкур.

А еще он заявил, что слова Мадиса Ролла, возможно, слишком смело интерпретировали. Решение отправить войска будут принимать коллегиально. По крайней мере, сама Эстония "не собирается ничего делать самостоятельно".

Впрочем, в правительстве это еще не обсуждали. Там видят приоритетом поставки боеприпасов в Украину и проведение учений в других странах.

"Первоочередной задачей является передача боеприпасов и другого снаряжения в Украину. Также мы можем проводить учения в Польше, которая находится очень близко к Украине", – сообщил Певкур.

Что говорит сам Ролл

Он также объяснил, что его слова исказили. Мол, не говорил ни одному журналисту о том, что правительство Эстонии сейчас принимает решение отправить солдат в Украину. Но, как он выразился, анализируют различные сценарии.

"Мое сообщение заключается в том, что Эстония не отвергает ни одного варианта помощи Украине, все варианты помощи Украине все еще обсуждаются. Ни мы, ни наши союзники не должны иметь никаких ограничений по оказанию помощи Украине, потому что наложение таких ограничений, что мы помогаем Украине вот до сих пор и ни на шаг дальше, только поможет России продолжать свою агрессию. Поэтому само собой разумеется, что мы и наши союзники анализируем различные сценарии", – сказал Ролл.

Какие насущные потребности в помощи Украине видит Мадис Ролл:

продолжение и расширение международной поддержки для помощи нашему государству;

предоставление оружия, боеприпасов и проведение тренировок;

продолжение политической и экономической изоляции России.

Но "это не закрытый список" потребностей, поэтому он вскоре может расшириться и включить другие варианты.

Я считаю, что отправка подразделений в Украину на концептуальном уровне для выполнения задач поддержки является практически и военно обоснованной, поскольку это высвободит украинских солдат для выполнения задач на фронте. Было бы хорошо, если бы обсуждение и решение были согласованы с союзниками,

– добавил Ролл.

Обратите внимание! Премьер-министр Кая Каллас ранее заявляла: не может гарантировать, что в Украине не будет эстонских солдат. Потому что "обстоятельства могут измениться". Но в парламенте Эстонии это заявление поддержали не все.