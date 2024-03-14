Таким образом она ответила на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных государств в Украину. В то же время позицию Каи Каллас разделяют не все в эстонском парламенте.

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Премьер Эстонии в очередной раз высказалась о войсках в Украину

Журналисты ERR сообщили, что во время последней правительственной информационной сессии в эстонском парламенте в центре внимания были высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по отправке западных войск в Украину.

Так, члены Консервативной народной партии Эстонии выразили обеспокоенность относительно возможности развертывания эстонских войск в Украине, что заставило премьер-министра Каллас объяснить, что такое решение не входит в ее полномочия.

Кроме того, от парламентариев звучали призывы заверить, что Силы обороны Эстонии не будут втянуты ни в какие конфликты.

Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство,

– заявила глава эстонского правительства.

Кроме того, она заверила, что Эстония очень хочет, чтобы Украина победила, и чтобы Россия проиграла, вернувшись к своим признанным всеми международными государствами границам.

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