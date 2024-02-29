По мнению Каллас, это также является сигналами для России, что Европа не исключает различных сценариев развития событий. В то же время премьер Эстонии добавляет, что союзники Украины должны сосредоточиться на других важных вопросах, например, закупки артиллерийских боеприпасов.

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В Эстонии поддержали идею Макрона

Кая Каллас заявила, что мировым политикам стоит обсудить все возможности за закрытыми дверями. В первую очередь речь идет о помощи Украине в войне с Россией.

Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем различные варианты,

– подчеркнула она.

По мнению Каллас, все страны поняли, что они должны сделать все, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну.

Макрон предложил разместить войска на украинской территории

Президент Франции Эммануэль Макрон 25 февраля дал пресс-конференцию по итогам Конференции в поддержку Украины. В частности, в ходе разговора он допустил возможность введения войск НАТО в Украину.

Французский лидер отметил, что многие, кто говорит сейчас "никогда", выступали и против предоставления Украине танков, самолетов, ракет. Он признал, что Европа часто отставала от событий на полгода или год.

Эммануэль Макрон отметил, что все страны соглашаются, что Россия может напасть на страны Альянса. Кроме этого, вопрос нападения поднимался на Мюнхенской конференции по безопасности, что в середине февраля прошла в Германии.

Что известно о резонансном заявлении Макрона