На думку Каллас, це також є сигналами для Росії, що Європа не виключає різних сценаріїв розвитку подій. Водночас прем'єрка Естонії додає, що союзники України повинні зосередитися на інших важливих питаннях, наприклад, закупівлі артилерійських боєприпасів.

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В Естонії підтримали ідею Макрона

Кая Каллас заявила, що світовим політикам варто обговорити всі можливості за закритими дверима. В першу чергу йдеться про допомогу Україні у війні з Росією.

Я думаю, що це також сигнали, які ми посилаємо Росії, що ми не виключаємо різні варіанти,

– наголосила вона.

На думку Каллас, всі країни зрозуміли, що вони повинні зробити все, аби Україна перемогла, а Росія програла цю війну.

Макрон запропонував розмістити війська на українській території

Президент Франції Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками Конференції на підтримку України. Зокрема, у ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.

Французький лідер зазначив, що багато, хто каже зараз "ніколи", виступали й проти надання Україні танків, літаків, ракет. Він визнав, що Європа часто відставала від подій на пів року чи рік.

Еммануель Макрон зазначив, що всі країни погоджуються, що Росія може напасти на країни Альянсу. Окрім цього, питання нападу порушувалося на Мюнхенській конференції з безпеки, що у середині лютого пройшла в Німеччині.

Що відомо про резонансу заяву Макрона