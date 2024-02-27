Эмманюэль Макрон, президент Франции, выразил обеспокоенность относительно потенциальной агрессии России против государств-членов НАТО. Он отметил необходимость быть наготове к такому развитию событий в ближайшие годы.

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Возможно ли нападение России на НАТО

На неформальном саммите в Париже, который был посвящен поддержке Украины, Макрон заверил: безопасность Европы находится под угрозой из-за действий Кремля. В то же время лидеры европейских стран выразили единство в стремлении сдерживать эскалацию конфликта.

Я отметил: более или менее все страны, представлены за этим столом, сказали, что общий консенсус заключался в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к нападению России на эти страны,

– ответил Макрон журналистам.

По словам французского лидера, необходимо избежать прямого конфликта с российской армией, но при этом продолжать политику сдерживания, которая была введена после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Обратите внимание! Лидеры европейских стран на протяжении уже длительного времени обсуждают возможный конфликт между Россией и НАТО. В частности, это было темой Мюнхенской конференции по безопасности, что в середине февраля прошла в Германии.

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Мир за Украину: больше о саммите