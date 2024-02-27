Эмманюэль Макрон, президент Франции, выразил обеспокоенность относительно потенциальной агрессии России против государств-членов НАТО. Он отметил необходимость быть наготове к такому развитию событий в ближайшие годы.
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Возможно ли нападение России на НАТО
На неформальном саммите в Париже, который был посвящен поддержке Украины, Макрон заверил: безопасность Европы находится под угрозой из-за действий Кремля. В то же время лидеры европейских стран выразили единство в стремлении сдерживать эскалацию конфликта.
Я отметил: более или менее все страны, представлены за этим столом, сказали, что общий консенсус заключался в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к нападению России на эти страны,
– ответил Макрон журналистам.
По словам французского лидера, необходимо избежать прямого конфликта с российской армией, но при этом продолжать политику сдерживания, которая была введена после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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Мир за Украину: больше о саммите
- На саммите в Париже, который состоялся по инициативе Макрона, обсуждали пути увеличения военной поддержки Украины со стороны Запада. Лидеры европейских стран договорились о срочной интенсификации поставок боеприпасов для Украины в связи с серьезным дефицитом.
- Президент Франции видит возможность закупки боеприпасов для нашего государства, которые не производятся в странах Евросоюза. Также Эммануэль Макрон не исключает введение войск Североатлантического альянса в Украину в будущем.
- Однако сейчас, по словам президента Франции, консенсуса по этому вопросу нет. Такое же мнение высказал лидер Польши Анджей Дуда.
- "В этом вопросе не было достигнуто согласия. Мнения здесь разнятся, но таких решений нет (о введении войск – 24 Канал)", – сказал он.