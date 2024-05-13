Политики анализируют потенциальную отправку войск в Украину. Правительство Эстонии хотело бы пойти на такой шаг в составе полноценной миссии НАТО – "чтобы продемонстрировать широкую объединенную силу и решимость". Об этом заявил советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл

Читайте также Не обязательно вводить свои войска на фронт: как страны НАТО могли бы вступить в войну в Украине

Рассматриваются разные сценарии

Эстония потенциально готова отправить войска на запад Украины в составе меньшей коалиции. В то же время там не исключают, что члены НАТО, которые сейчас выступают против такого шага, впоследствии изменят свое мнение.

Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать наши рассуждения относительно того, что можем сделать,

– объяснил Ролл.

В целом эстонские политики также выражали открытость относительно идеи отправки западных войск в Украину.

Ранее Владимир Зеленский объяснял, что НАТО может тренировать украинских солдат в Украине, в нашей стране можно создать подземные хабы, чтобы ремонтировать западную технику, а представители НАТО могут стоять на границе.

Военная помощь: последние новости