Министр социальной защиты Сигне Рийсало подтвердила, что Эстония сможет принять до 10 тысяч беженцев из Украины, которые вынуждены бежать из-за военного вторжения РФ.

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Ранее в Эстонии говорили о приеме 2 – 3 тысяч украинских беженцев, однако сейчас страна готова помочь большему числу людей.

На заседании Кабмина обсудили вопросы беженцев и пришли к выводу, что Эстония готова принять 10 000 человек. Столько же хотят принять Латвия и Литва (около 10 – 30 тысяч человек).

По ее словам, основная возможная проблема, связанная с приемом беженцев, носит финансовый характер.

После того, как беженцы прибудут в Эстонию, к ним будет применяться правовая база, принятая в ЕС, что означает автоматическое предоставление временной защиты на год. Наши социальные гарантии будут распространяться на этих людей в большей степени, что означает нагрузку на госбюджет,

– сказала Рийсало.

По данным департамента полиции и пограничной охраны, с 27 февраля по 5 марта в Эстонию прибыли 5 167 граждан Украины, из них 799 – транзитом. Ожидается, что в Эстонии останутся 4 386 человек. Среди прибывших около 1200 детей.

К слову, в то время как по всему миру готовы принимать украинских беженцев, бегущих от войны в Украине, десятки тысяч украинцев возвращаются, чтобы бороться с оккупантами. С начала нападения России на Украину уже вернулись более 140 тысяч украинцев. Из них 80% – мужчины.

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