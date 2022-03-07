Міністр соціального захисту Сігне Рійсало підтвердила, що Естонія зможе прийняти до 10 тисяч біженців з України, які змушені втікати через воєнне вторгнення РФ.

До теми Чи можна евакуюватися за кордон на чужій автівці: пояснення Держприкордонслужби

Раніше в Естонії говорили про прийом 2 – 3 тисяч українських біженців, проте зараз країна готова допомогти більшій кількості людей.

На засіданні Кабміну обговорили питання біженців та дійшли висновку, що Естонія готова прийняти 10 000 осіб. Стільки ж хоче прийняти Латвія та Литва (близько 10 – 30 тисяч людей).

За її словами, основна можлива проблема, пов'язана з прийомом біженців, має фінансовий характер.

Після того, як біженці прибудуть до Естонії, до них застосовуватиметься правова база, прийнята в ЄС, що означає автоматичне надання тимчасового захисту на рік. Наші соціальні гарантії будуть поширюватися на цих людей більшою мірою, що означає навантаження на держбюджет,

– сказала Рійсало.

За даними департаменту поліції та прикордонної охорони, з 27 лютого по 5 березня до Естонії прибули 5167 громадян України, з них 799 транзитом. Очікується, що в Естонії залишиться 4386 осіб. Серед новоприбулих близько 1200 дітей.

До слова, в той час як у всьому світі готові приймати українських біженців, які тікають від війни в Україні, десятки тисяч українців повертаються, щоб боротися з окупантами. З початку нападу Росії на Україну вже повернулися понад 140 тисяч українців. З них 80% – чоловіки.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!