Соответствующее заявление поддержали 75 депутатов, а восемь выступили против него. В нем отмечается, что патриарх Кирилл с 2022 года открыто поддерживает российскую агрессию против Украины. Отмечается, что как инструмент пропаганды войны руководство Московского патриархата использует идеологию “русского мира”.

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Таят в себе угрозу безопасности и существованию

Парламент Эстонии в своем заявлении сообщил, что еще в марте 2024 года под эгидой Русской православной церкви была создана организация "Всемирный русский народный собор", которым руководит глава РПЦ патриарх Кирилл, неоднократно возмущавший своими поступками.

Тогда подобная организация приняла программный документ под названием "Настоящее и будущее русского мира". Согласно ему война против Украины описывается как "священная", а сфера влияния России распространяется за пределы территории бывшей Российской империи.

Призывы Московского патриархата таят в себе угрозу безопасности и существованию Эстонии, в частности прямую угрозу общественному и конституционному порядку в Эстонии,

– говорится в заявлении парламента.

Поэтому, эстонский парламент обратился ко всем государствам и призвал международную общественность препятствовать враждебной деятельности Московского патриархата, который активно поддерживает диктатора Владимира Путина и оправдывает развязанную им войну против Украины по оказанию злонамеренного влияния.

Что известно о принятом Московским патриархатом документе