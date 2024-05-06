Відповідну заяву підтримали 75 депутатів, а вісім виступили проти неї. У ній наголошується, що патріарх Кирило з 2022 року відкрито підтримує російську агресію проти України. Зазначається, що як інструмент пропаганди війни керівництво Московського патріархату використовує ідеологію "русского міра".

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Приховують у собі загрозу безпеці та існуванню

Парламент Естонії у своїй заяві повідомив, що ще у березні 2024 року під егідою Російської православної церкви було створено організацію "Всесвітній російський народний собор", яким керує глава РПЦ патріарх Кіріл, що неодноразово обурював своїми вчинками.

Тоді подібна організація ухвалила програмний документ під назвою "Сьогодення і майбутнє російського світу". Згідно з ним війна проти України описується як "священна", а сфера впливу Росії поширюється за межі території колишньої Російської імперії.

Заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема пряму загрозу громадському та конституційному порядку в Естонії,

– йдеться у заяві парламенту.

Тому, естонський парламент звернувся до усіх держав та закликав міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату, який активно підтримує диктатора Владіміра Путіна і виправдовує розв'язану ним війну проти України, з надання зловмисного впливу.

Що відомо про ухвалений Московським патріархатом документ