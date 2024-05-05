Агент КДБ Кіріло записав довге відео, щоб привітати росіян з Великоднем. Він заявив, що молиться за "перемогу світла над темрявою".

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Що наговорив патріарх Кіріл

Так званий священник заявив, що РПЦ "молиться за те, щоб світло перемогло над темрявою, а також за справедливий світ".

Крім цього, вторгнення Росії в Україну патріарх назвав "міжусобною сваркою" і висловив сподівання, що "Господь її зупинить".

Ворог цинічно святкує, поки обстрілює Україну:

5 травня росіяни вдарили по центральній частині Харкова, завдавши серйозних руйнувань житловим багатоповерхівкам і приватним будинкам. На жаль, є поранені.

Також окупанти, яких Кіріло називає священними, завдали ударів по території Слов'янської ТЕС у Донецькій області.

Також вибухи лунали у Полтаві.

Українців закликають бути обережними на свята

Президент Володимир Зеленський напередодні закликав українців бути обережними найближчими днями.

Раніше речник Повітряних сил Ілля Євлаш також заявив, що ймовірність російських атак по Україні на Великдень не можна виключати.

Що відомо про постраждалих у Харкові

Наразі відомо про 10 постраждалих внаслідок удару по місту 5 травня, однак їхня кількість ще може зрости, адже люди продовжують звертатися за допомогою.

Окупанти влучили КАБами просто по приватному сектору між будинками.