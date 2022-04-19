Эстония предоставила Украине наибольшую помощь в отношении к собственному ВВП

Среди всех стран мира, которые пообещали Украине помощь в борьбе с Россией, Эстония помогла больше всего – об этом свидетельствует соотношение ВВП страны и суммы помощи.

Кильский институт мировой экономики засвидетельствовал, что Эстония вложила больше всего в помощь Украине, учитывая соотношение ВВП страны.

Важно Идет битва за Донбасс, ВСУ ликвидировали 20 800 оккупантов: основное за 55 день войны

С начала полномасштабного вторжения Эстония пообещала Украине помощь стоимостью почти 0,8% валового внутреннего продукта. В сумму включена общеизвестная военная, гуманитарная и финансовая помощь.

По соотношению ВВП также наибольшую помощь оказали: Польша – меньше 0,2% ВВП и Литва – меньше 0,1%.

В общей стоимости больше всего помогают США – Америка обязалась оказать помощь на примерно 7,6 миллиарда евро. Следом за США идут Польша и Великобритания.

В целом, все страны ЕС пообещали Украине почти 3 миллиарда евро и 1,4 миллиарда евро от института ЕС. Также 2 млрд евро пообещал Европейский инвестбанк.

Смотрите также: Зеленский передал заполненную анкету для получения статуса кандидата на членство в ЕС

Кільський інститут світової економіки засвідчив, що Естонія вклала найбільше на допомогу Україні з огляду на співвідношення ВВП країни.

Важливо Йде битва за Донбас, ЗСУ ліквідували 20 800 окупантів: основне за 55 день війни

Від початку повномасштабного вторгнення Естонія пообіцяла Україні допомогу вартістю майже 0,8% валового внутрішнього продукту. У суму включена загальновідома військова, гуманітарна та фінансова допомога.

За співвідношенням ВВП також найбільше надали допомоги Польща – менш ніж 0,2% ВВП та Литва – менш ніж 0,1%.

У загальній вартості найбільше допомагає США – Америка взяла на себе зобов'язання надати допомогу на приблизно 7,6 мільярда євро. Слідом за США ідуть Польще та Велика Британія.

Загалом усі країни ЄС пообіцяли Україні майже 3 мільярди євро та 1,4 мільярда євро від інституції ЄС. Також 2 мільярди євро пообіцяв Європейський інвестбанк.

Дивіться також: Зеленський передав заповнену анкету для отримання статусу кандидата на членство в ЄС