Прекращение выдачи виз

С таким заявлением выступила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. По ее словам, страна останавливает выдачу виз гражданам России, за исключением виз для посещения родственников.

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Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России в Украине. К тому же сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину,

– заявила Лийметс.

По ее словам, Эстония физически не может обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение виз во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания.

Исключения

"Однако исключения все же есть. Мы продолжим принимать заявления на получение визы от тех россиян, у которых на территории Эстонии проживают родственники, от имеющих гуманитарные причины, а также от больных родственников и для проходящих лечение в нашей стране", – сказала министр.

Поэтому, по ее словам, выдача виз для получения лечебных процедур в эстонских СПА-центрах или других туристических целях – временно прекращена.

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