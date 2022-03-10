Припинення видачі віз

З такою заявою виступила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс. За її словами, країна зупиняє видачу віз громадянам Росії, за винятком віз для відвідування родичів.

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Сьогодні в наших планах тимчасове призупинення видачі віз категорій C і D громадянам Російської Федерації. Це стосується, перш за все, нових віз на період, доки не буде припинено військову діяльність Росії в Україні. До того ж зараз з технічного погляду неможливо отримувати держмито,

– заявила Лійметс.

За її словами, Естонія фізично не може обробляти нові запити. Йдеться про прийом заяв на отримання віз у всіх розташованих на території Росії представництвах, консульствах і пунктах обслуговування.

Винятки

"Однак винятки все ж таки є. Ми продовжимо приймати заяви на отримання візи від тих росіян, у яких на території Естонії проживають родичі, від тих, що мають гуманітарні причини, а також від хворих родичів і лікування, що проходять в нашій країні", – сказала міністерка.

Тому, за її словами, видача віз з метою отримання лікувальних процедур в естонських СПА-центрах чи інших туристичних цілях – тимчасово припинена.

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