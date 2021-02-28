Правительство Эстонии утвердило для населения новые карантинные ограничения. Все для того, чтобы уменьшить быстрое распространение коронавируса в стране.

Новые требования будут действовать в Эстонии в течение 1 – 28 марта.

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Какие ограничения будут в Эстонии

Обучение в школах будет проходить в обычном режиме только для учеников 1 – 4 классов, для всех остальных – дистанционная форма.

Закрытыми будут также высшие учебные заведения.

В одной группе может быть до 10 человек. Заметим, раньше – 50 человек.

Запрещены спортивные соревнования и мероприятия.

С 3-го марта будет запрещена работа заведений развлекательной сферы. Речь идет о казино, ночных клубах, бильярдных, детских игровых комнатах, музеях и выставочных залах.

Работа водных центров, бассейнов и спа запрещена.

Обратите внимание! По данным Worldometers, коронавирусом в Эстонии заразились 64 399 человек. Из них 49 709 больных уже выздоровели, а 584 – умерли.

Недавнее усиление карантина в других странах

►27 февраля в Чехии решили продлить режим чрезвычайного положения из-за пандемии еще на 30 дней. Среди ограничений есть запрет передвигаться между регионами. Кроме того, выгуливать собак можно только ночью и вблизи дома. Так, чрезвычайное положение будет действовать до 28 февраля.

►В Словакии также продлили режим чрезвычайного положения – он продлится еще не менее 40 дней. В соответствии с ограничениями, находиться в транспорте могут только люди, у которых отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позже чем 7 дней назад.