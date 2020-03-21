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      Эстония претендует на территорию России: реакция россиян

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      Спикер парламента Эстонии Хенн Пиллуаас заявил, что Россия аннексировала более 5% территории государства и требует их вернуть. Журналисты "Крым.Реалии" спросили россиян, готовы ли они к такому сценарию.

      Хенн Пиллуаас сравнивает аннексию восточных эстонских территорий (речь идет о современных частях Ленинградской и Псковской областей России – Ивангород с окрестностями и город Печоры с прилегающими деревнями) с оккупацией украинского Крыма.

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      Он заявил, что Тартуский мирный договор, подписанный Эстонией и Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует. Поэтому должна РФ вернуть территории.

      Что известно о Тартуском мирном договоре?Это фактически мирное соглашение заключенное во время освободительной войны Эстонской Республики в 1920 году. Именно оно установило границы между Советской Россией и Эстонией. Так, в Эстонию отошли сейчас российский город Ивангород и волости Козе (переименована в Пийри) и Скарятин (Райа), которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей России.

      В 1940 году Эстония стала частью СССР, а эти земли вошли в Российскую Советскую Республику. Россия считает, что именно с этого момента Тартуский договор утратил силу.

      Однако для Москвы этот вопрос, как и с Крымом, закрытый и не подлежит обсуждению. Любые претензии в МИД РФ отвергают и называют "провокационными выпадами".

      Журналисты спросили местных жителей и переселенцев, с кем они хотели бы быть – с Россией или Эстонией, – и возможен ли референдум по этому вопросу.

      Ответы смотрите в видео:

      Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 19:00. Не пропустите!

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Новости России Эстония Аннексия Крыма Новости Крыма
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