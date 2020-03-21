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      Естонія претендує на територію Росії: реакція росіян

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      Естонія хоче повернути свої території у Росії / Колаж 24 каналу

      Спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас заявив, що Росія анексувала понад 5% території держави та вимагає їх повернути. Журналісти "Крим.Реалії" запитали росіян, чи готові вони до такого сценарію.

      Хенн Пиллуаас порівнює анексію східних естонських територій (йдеться про сучасні частини Ленінградської і Псковської областей Росії – Івангород із околицями і місто Печори з прилеглими селами) до окупації українського Криму. 

      До слова Прибалтика проти РФ: як країни чинять опір агресії Кремля

      Він заявив, що Тартуський мирний договір, підписаний Естонією і Радянською Росією у 1920 році, досі діє. А тому РФ має повернути території. 

      Що відомо про Тартуський мирний договір? Це фактично мирна угода украдена під час визвольної війни Естонської Республіки у 1920 році. Саме вона встановила кордони між Радянською Росією та Естонією. Так, до Естонії відійшли нині російське місто Іван-город та волості Козе (перейменована на Пійрі) і Скарятіне (Райа), які зараз входять до складу Псковської і Ленінградської областей Росії.

      У 1940 році Естонія стала частиною СРСР, а ці землі ввійшли до Російської Радянської Республіки. Росія вважає, що саме з цього моменту Тартуський договір втратив чинність.

      Однак для Москви це питання, як і з Кримом, закрите та не підлягає обговоренню. Будь-які претензії у МЗС РФ відкидають та називають "провокаційними випадами".

      Журналісти запитали місцевих жителів й переселенці, з ким вони б хотіли бути – з Росією чи Естонією, – і чи можливий референдум з цього питання.

      Відповіді дивіться у відео: 

      Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 19:00. Не пропустіть!

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини України Естонія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
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