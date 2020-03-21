Естонія претендує на територію Росії: реакція росіян

Спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас заявив, що Росія анексувала понад 5% території держави та вимагає їх повернути. Журналісти "Крим.Реалії" запитали росіян, чи готові вони до такого сценарію.

Хенн Пиллуаас порівнює анексію східних естонських територій (йдеться про сучасні частини Ленінградської і Псковської областей Росії – Івангород із околицями і місто Печори з прилеглими селами) до окупації українського Криму.

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Він заявив, що Тартуський мирний договір, підписаний Естонією і Радянською Росією у 1920 році, досі діє. А тому РФ має повернути території.

Що відомо про Тартуський мирний договір? Це фактично мирна угода украдена під час визвольної війни Естонської Республіки у 1920 році. Саме вона встановила кордони між Радянською Росією та Естонією. Так, до Естонії відійшли нині російське місто Іван-город та волості Козе (перейменована на Пійрі) і Скарятіне (Райа), які зараз входять до складу Псковської і Ленінградської областей Росії.



У 1940 році Естонія стала частиною СРСР, а ці землі ввійшли до Російської Радянської Республіки. Росія вважає, що саме з цього моменту Тартуський договір втратив чинність.

Однак для Москви це питання, як і з Кримом, закрите та не підлягає обговоренню. Будь-які претензії у МЗС РФ відкидають та називають "провокаційними випадами".

Журналісти запитали місцевих жителів й переселенці, з ким вони б хотіли бути – з Росією чи Естонією, – і чи можливий референдум з цього питання.

Відповіді дивіться у відео:

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