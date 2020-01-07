Прибалтика против РФ: как страны сопротивляются агрессии Кремля

С начала года с новой силой разгорелся скандал между Эстонией и Россией. В частности, балтийская страна хочет вернуть свои земли, тогда как Москва делает вид, что не понимает, о чем идет речь (как и в вопросе Крыма). Рассказываем, что же произошло, как другие страны Балтии противостоят РФ и почему это касается Украины.

Что произошло?

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил: Тартуский мирный договор (со дня подписания которого через месяц исполняется сто лет) продолжает действовать, в том числе и в вопросе границ между странами. Это означает, что Россия должна вернуть эстонские земли.

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Тартуский мирный договор – соглашение, заключенное между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года, после завершения боевых действий Эстонской освободительной войны. Тогда (с ноября 1918 по декабрь 1919 года) Вооруженные силы Эстонской Республики противостояли вооруженным силам Советской России.



В частности, согласно договору, к Эстонии отошли сейчас российский город Иван-город и волости Козе (переименована в Пийри) и Скарятин (Райя), которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей России.

Стоит отметить, что тема возвращения территорий нарушается Эстонией далеко не первый раз и ответ Кремля всегда одинаков. Как и в случае с аннексированным Крымом, для Москвы этот вопрос – закрыт и не подлежит обсуждению. Любые претензии в МИД РФ отвергают и называют "провокационными выпадами".



Территории, которые хочет вернуть Эстония

Кроме того, с 1 января эстонский филиал российского пропагандистского информагентства Sputnik прекратил свою деятельность. Перед этим 35 его сотрудников уволились под угрозой уголовного преследования.

Sputnik контролируется российской государственной медиакомпанией "Россия сегодня". В холдинг входят также телеканал RT ("Russia Today") и агентство "РИА Новости".

В декабря 2019 года эстонские власти предупредили местных сотрудников Sputnik, что они могут попасть под уголовную ответственность из-за санкций против России. В МИД Эстонии ранее отметили, что считают их пропагандистами, а не журналистами.

В самом "Россия сегодня" такие действия Таллинна назвали "правовым беспределом" и пообещали восстановить работу агентства. А уже экс-работники эстонского Sputnik заявляют, что "были вынуждены уволиться под давлением власти".

Отношения Эстонии с Россией

Кроме периодических напоминаний, что РФ до сих пор не вернула Эстонии 5,2% ее территории, между двумя странами возникали недоразумения и на другой почве. При этом эстонские чиновники – довольно осторожны в своих высказываниях. Даже министр внутренних дел ранее отметил, что Эстония готова терпеливо ждать решения территориального спора, сравнивая его с вопросом Курильских островов.

Известно, что Эстония планирует потратить минимум 188 млн евро на защиту границы с Россией. В частности, речь идет о создании необходимой инфраструктуры и оборудования систем наблюдения. Работы на участке границы собираются завершить к 2026 году.

Россия непредсказуема. Россия не признает международные соглашения, под которыми поставила свою подпись, например, Будапештский меморандум (о гарантиях безопасности для Украины в обмен на отказ от ядерного оружия),

– отметила президент страны Керсти Кальюлайд в интервью ВВС в октябре 2017 года.

Тогда же на вопрос, считает ли она Россию врагом, лидер страны ответила – нет, и добавила, что была бы рада, если бы между Эстонией и РФ были хорошие отношения. При этом, по ее убеждению, первые шаги к примирению должна сделать Москва.

Позже президент довольно резко высказалась относительно внешнеполитических действий России, отметив, что Кремль не остановится на захвате территорий лишь нескольких государств-соседей. В интервью журналу НВ она это объяснила так:

"Это давно не новость для России, что все на Западе считают захват Абхазии и Южной Осетии оккупацией грузинских территорий, а захват Крыма – аннексией. Чтобы называть лопату лопатой, не нужно никаких дипломатических хитростей", – ответила Кальюлайд на вопрос, как ей удается сохранять дипломатические и торговые связи с Москвой при такой риторике.



Президент Эстонии Керсти Кальюлайд / Getty Images

В июне 2019 года Эстония выступила против возвращения России в ПАСЕ. Через месяц министр культуры страны Тынис Лукас в Facebook призвал Кальюлайд отозвать приглашение Путина на всемирный конгресс финно-угорских народов, который состоится в Тарту летом 2020 года. Причиной этого стало подавление протестов в Москве. Однако позже министр все же удалил свой пост с этим призывом.

В октябре 2019 года Эстония запретила въезд членам прокремлевской организации "Молодая гвардия Единой России". В течение следующих 10 лет они – "невъездные" на территорию страны. До этого персонами нон грата с обеих сторон становился не один консул или дипломат. Балтийские страны также попали под ограничения на импорт ряда продуктов, введенных Россией против ЕС.

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Что касается вопросов Украины, то, в частности, Эстония призвала РФ прекратить незаконную аннексию Крыма, а также – поддержку сепаратистов на Донбассе. Также страна выступила против "Северного потока-2". Таким образом ее парламент присоединился к заявлениям Латвии, Литвы и Польши, которые считают строительство газопровода опасным.

Кроме того, Эстония, которая с 1 января представляет в Совбезе ООН Восточную Европу, поставила на повестку дня вопрос оккупации территорий Украины Кремлем, как "наиболее важный на данный момент".



В апреле состоялась встреча Кальюлайд с Путиным / Getty Images

Как Прибалтика противостоит РФ

С 2014 года страны Балтии оказались фактически на передовой в противостоянии между Россией и Европой. Количество провокационных действий авиации РФ у воздушных границ балтийских стран значительно возросло после начала агрессии Кремля в Украине. Их лидеры убеждены: государства уже находятся под ударом России.

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Присутствие НАТО в регионе за этот период увеличилось. Эстония, в частности, приняла батальон британских солдат. Министр обороны государства Юри Луйк заявил, что пока потребность в Альянсе – сильнее, чем когда-либо, ведь Россия снова стала угрозой. Кроме того, Луйк скептически относится к диалогу с Кремлем. Последний активно использует также российскую пропаганду на телеканалах, которые смотрят русскоязычные меньшинства балтийских стран.

При этом в Литве восстановили призыв в армию, Латвия усиливает военную способность, а командующий подразделением спецопераций Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги в интервью изданию Politico заявлял: в случае нападения России, эстонцы будут сопротивляться.

Мы всегда обсуждаем возможность агрессии. Россияне могут прийти в Таллинн за два дня... Но всю Эстонию за два дня они не смогут захватить, мы перережем все линии коммуникации, снабжение. Через два дня они достигнут Таллинна, но здесь они и умрут. И они это знают,

– пояснил он.

Противостояние продолжается и на дипломатическом уровне. Стоит вспомнить только, как в сентябре 2017 года руководители дипмиссий Эстонии, Латвии и Литвы в Париже попросили одно из французских изданий не называть их страны "бывшими советскими республиками".

Тогда дипломаты объяснили: их государства не вступали добровольно в состав СССР, а были включены в Союз в результате аннексии, чего часто не принимают во внимание представители Запада.