05:05
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
      Вєсті Кремля
      22:40, 2 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, 2 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Эстония заверила, что война в Украине постоянно будет на повестке дня Совбеза ООН

      9 Читати новину українською
      Эстония в который раз поддержала Украину / delo.ua

      Вопрос оккупации Украины постоянно будет на повестке дня Совета Безопасности ООН. Ведь на сегодня он является самым острым среди проблем Восточной Европы.

      Об этом сказал Укринформу постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

      Читайте также: Эстония вновь напомнила России о территориальных претензиях на две области: детали

      Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, сегодня самый важный, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это самый больной вопрос,
      – отметил Юргенсон.

      К регионам с конфликтами на Востоке Европы, которыми занимается Совет Безопасности ООН, относятся также Приднестровье и Грузия, "но украинский вопрос наиболее острый в данный момент".

      Эстония
      Представитель Эстонии в ООН Юргенсен высказался о вопросе Украины / Фото englishclass.jp

      С 1 января обновился состав Совета Безопасности ООН – туда вошли 5 новых непостоянных членов: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония. Именно последняя будет представлять Восточную Европу и заменит Польшу.

      Что такое Совбез ООН? Это постоянный орган ООН, отвечающий за мир и безопасность. Решение Совета Безопасности обязательны для исполнения всеми членами ООН. В Совбезе есть 5 постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и 10 временных.

      Ежегодно 5 временных членов меняют по географическому признаку, таким образом временный член в Совбез заходит на два года. Украина была в Совбезе 4 раза, последний раз в течение 2016 и 2017.

      К теме: Украина заплатит примерно 1,7 миллиона долларов в бюджет ООН: детали

      Джиджи Хадид обнажила грудь для календаря: сексуальные фото
      2 января
      366
      Автор: Северин Трач
      Теги: Оккупированные территории Эстония ООН Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      2 января , 22:30 "Смерть мозга" НАТО, начало распада ЕС и ненависть Трампа: итоги года в Европе и Америке
      Іван Яковина 141
      2 января , 22:15 Главные новости 2 января: новая поверенная США и скандальное заявление о пенсиях на Донбассе
      Ірина Вихрущ 504
      28 декабря 2019 , 12:30 Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать
      300
      2 января , 22:00 Рубль-2019: национальную валюту России болтает не по-детски
      СерпомПо 1024
      2 января , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 2106
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук