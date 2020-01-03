Эстония заверила, что война в Украине постоянно будет на повестке дня Совбеза ООН

Вопрос оккупации Украины постоянно будет на повестке дня Совета Безопасности ООН. Ведь на сегодня он является самым острым среди проблем Восточной Европы.

Об этом сказал Укринформу постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

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Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, сегодня самый важный, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это самый больной вопрос,

– отметил Юргенсон.

К регионам с конфликтами на Востоке Европы, которыми занимается Совет Безопасности ООН, относятся также Приднестровье и Грузия, "но украинский вопрос наиболее острый в данный момент".



Представитель Эстонии в ООН Юргенсен высказался о вопросе Украины / Фото englishclass.jp

С 1 января обновился состав Совета Безопасности ООН – туда вошли 5 новых непостоянных членов: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония. Именно последняя будет представлять Восточную Европу и заменит Польшу.

Что такое Совбез ООН? Это постоянный орган ООН, отвечающий за мир и безопасность. Решение Совета Безопасности обязательны для исполнения всеми членами ООН. В Совбезе есть 5 постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и 10 временных.



Ежегодно 5 временных членов меняют по географическому признаку, таким образом временный член в Совбез заходит на два года. Украина была в Совбезе 4 раза, последний раз в течение 2016 и 2017.