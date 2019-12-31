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      В Эстонии закрыли российское пропагандистское информагентство Sputnik: причина

      59 Читати новину українською
      Российское издание Sputnik / ee.sputniknews.ru

      Российское информационное агентство "Sputnik Эстония" приостановило работу из-за увольнения всех сотрудников. Журналисты жалуются на давление со стороны эстонских властей.

      Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на заявление МИА "Россия сегодня" (в него входит и "Sputnik Эстония").

      К теме: Мир не может и не должен забыть, – президент Эстонии о захваченном Крыме

      В заявлении говорится , что сотрудники агентства "вынуждены уйти с 1 января 2020 года-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии".

      Какая реакция россиян

      В МИА "Россия сегодня" назвали действия эстонских властей "правовым беспределом" и пообещали восстановить работу агентства.

      В то же время, российский президент Владимир Путин назвал "цинизмом давление властей Эстонии на Sputnik".

       Стоит посмотреть: На мировом форуме потролили и высмеяли российских пропагандистов: видео

      Вести Кремля. Сливки: Зеленский попустил Скабееву. Путину помогли в туалете
      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа Новости России Российская пропаганда Эстония СМИ
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