В Эстонии закрыли российское пропагандистское информагентство Sputnik: причина

Российское информационное агентство "Sputnik Эстония" приостановило работу из-за увольнения всех сотрудников. Журналисты жалуются на давление со стороны эстонских властей.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на заявление МИА "Россия сегодня" (в него входит и "Sputnik Эстония").

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В заявлении говорится , что сотрудники агентства "вынуждены уйти с 1 января 2020 года-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии".

Какая реакция россиян

В МИА "Россия сегодня" назвали действия эстонских властей "правовым беспределом" и пообещали восстановить работу агентства.

В то же время, российский президент Владимир Путин назвал "цинизмом давление властей Эстонии на Sputnik".

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