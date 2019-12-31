В Эстонии закрыли российское пропагандистское информагентство Sputnik: причина
Российское информационное агентство "Sputnik Эстония" приостановило работу из-за увольнения всех сотрудников. Журналисты жалуются на давление со стороны эстонских властей.
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на заявление МИА "Россия сегодня" (в него входит и "Sputnik Эстония").
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В заявлении говорится , что сотрудники агентства "вынуждены уйти с 1 января 2020 года-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии".
Какая реакция россиян
В МИА "Россия сегодня" назвали действия эстонских властей "правовым беспределом" и пообещали восстановить работу агентства.
В то же время, российский президент Владимир Путин назвал "цинизмом давление властей Эстонии на Sputnik".
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